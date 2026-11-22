Adana’da önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının düşmesi ve bazı günlerde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan tahminlere göre, kentte hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığı 24 derece, en düşük sıcaklık ise 8 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2228 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık tahminine göre, Adana'da 22 Kasım Pazar günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, termometrelerin 24 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

Haftanın ilk gününde, 23 Kasım Pazartesi günü parçalı bulutlu havanın etkisini sürdürmesi ve sıcaklığın 21 dereceye düşmesi bekleniyor. 24 Kasım Salı günü ise kent genelinde sağanak yağış tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının en yüksek 20 derece olması beklenirken, yağışla birlikte havanın daha serin hissedileceği değerlendiriliyor.

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25 Kasım Çarşamba günü çok bulutlu bir havanın etkili olması, sıcaklığın 21 dereceye yükselmesi bekleniyor. 26 Kasım Perşembe günü ise az bulutlu havayla birlikte sıcaklığın 19 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonuna doğru yağış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık değerlendirmesine göre, 27 Kasım Cuma günü Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. 28 Kasım Cumartesi günü de yağışların ağırlıklı olarak Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de etkili olması öngörülüyor. Adana'da ise yağışsız havanın devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer, özellikle salı günü beklenen sağanak yağışa karşı vatandaşların tedbirli olmasını ve güncel meteorolojik tahminleri takip etmesini öneriyor.