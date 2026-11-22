Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, daha temiz ve yaşanabilir bir Seyhan için yoğun mesai harcarken, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Tunç, vatandaşlara çevre temizliği konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

Seyhan Belediyesi, vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanında kapsamlı temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında yabani ot temizliği, yol ve kaldırımların süpürülmesi, yıkanması ve atıkların toplanması işlemleri titizlikle yürütülüyor. Ekipler, mahallelerin daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşması için yoğun mesai harcıyor.

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Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Tunç, çevre temizliğinin yalnızca belediyenin değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Temizlik çalışmalarının kalıcı sonuç vermesi için vatandaşların da duyarlı davranması gerektiğini vurgulayan Tunç, evsel atıkların mutlaka çöp konteynerlerine atılmasını, inşaat atıkları ve molozların ise yol kenarlarına, boş arsalara ve çevreye gelişigüzel bırakılmamasını istedi.

Belediye ekiplerinin daha temiz ve yaşanabilir bir Seyhan için özveriyle çalıştığını belirten Tunç, çevre temizliğinin korunmasında vatandaşların göstereceği hassasiyetin büyük önem taşıdığını ifade etti.