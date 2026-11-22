Olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki bir dönercide meydana geldi. Arkadaşlarıyla döner yemeye giden kişinin nefes borusuna et parçası kaçtı. Nefes alamayan kişi fenalaştı. O sırada dönerci Suphi Atar, durumu fark ederek fenalaşan kişiye Heimlich manevrası yaptı. Müdahalenin ardından nefes borusundaki et parçası çıkan kişi, rahat nefes almaya başladı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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