Adana’da sosyoekonomik destek hizmeti alan çocuklar, Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkı’nı ziyaret ederek sanatçının hayatını ve eserlerini yakından tanıdı.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sarıçam Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, "İyilik Var" ve "ODES Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi. Kurumdan sosyoekonomik destek hizmeti alan ve ebeveyn kaybı yaşamış çocukların katıldığı etkinlikte, Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkı ziyaret edildi.

Müze gezisinde çocuklar, Adana’da doğup büyüyen sanatçı Ferdi Tayfur’un başarı öyküsü, sanat hayatı, plakları, kasetleri, filmleri ve kişisel eşyalarını yakından görme fırsatı buldu.

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Gezi sırasında çocukların soruları yanıtlanarak sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunulması hedeflendi. Program kapsamında ayrıca çocuklarla sinema etkinliği gerçekleştirildi.