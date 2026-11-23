Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Fathiyah Hamad, yanlış kontakt lens kullanımının ciddi göz enfeksiyonlarına ve görme kaybına yol açabileceği konusunda uyardı. Lensle uyumanın, lenslerin suyla temas etmesinin ve hijyen kurallarına uyulmamasının göz sağlığını tehdit ettiğini belirten Hamad, "Gözde ağrı, kızarıklık veya bulanık görme meydana geldiğinde lens hemen çıkarılmalı ve vakit kaybetmeden göz hekimine başvurulmalıdır" dedi.

Görme bozukluklarının düzeltilmesinde ve estetik amaçlarla yaygın olarak tercih edilen kontakt lensler, bilinçsiz kullanıldığında ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Fathiyah Hamad, kontakt lens kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Kontakt lens kullanmaya başlamadan önce mutlaka göz muayenesi yapılması gerektiğini vurgulayan Dr. Hamad, lens seçiminde yalnızca göz numarasının değil, göz yüzeyinin yapısının ve lensin göze uyumunun da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Kendi lensinizi başkalarıyla paylaşmayın "

Numaralı ya da estetik amaçlı numarasız renkli lens fark etmeksizin kullanım öncesinde mutlaka göz muayenesi yapılması gerektiğini ifade eden Hamad, "Yalnızca numaraya değil, lensin göze nasıl oturduğuna, göz yüzeyinin durumuna, göz kuruluğu ve alerji gibi durumlara da bakıyoruz. Bir arkadaşınızın çok rahat kullandığı lens, numaranız aynı olsa bile sizin gözünüze uymayabilir. Uygun oturmayan bir lens göz yüzeyini zedeleyebilir. Kontakt lensler kişiye özeldir arkadaşınızın lensini kısa süreliğine bile olsa denemeyin ve kendi lensinizi başkalarıyla paylaşmayın" dedi.

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"Aylık lens ay boyunca her gece gözünüzde kalabileceği anlamına gelmez "

Kullanıcıların kullanım süresiyle değiştirme süresini sıklıkla karıştırdığına dikkat çeken Dr. Hamad, "Aylık lensin üzerindeki aylık ifadesi değiştirme takvimini anlatır, lensin ay boyunca her gece gözünüzde kalabileceği anlamına gelmez. Gündüz kullanılan aylık lensler akşam çıkarılarak uygun solüsyonla temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Günlük tek kullanımlık lensler ise çıkarıldıktan sonra mutlaka atılmalıdır. Birkaç saat kullanılmış olması, ertesi gün tekrar kullanılabileceği anlamına gelmez. Günlük lensler bakım ve saklama kabı gerektirmemesi nedeniyle pratik bir seçenektir" ifadelerini kullandı.

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"Kesinlikle lensle uyumuyoruz"

Lensle uyumanın kornea enfeksiyonu riskini artırdığını ve göz kuruluğuna yol açtığını kaydeden Hamad, "Kesinlikle lensle uyumuyoruz. Hastalarımız, özellikle gençlerimiz buna dikkat etmiyor. Bu tür hastalarla sık karşılaşıyoruz. Kısa süreli bir uyku bile olsa lensi çıkarmayı alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Uzun yolculuklarda lensle uyuyakalma riski olabildiği için, kontakt lens kullanıcılarının yanlarında mutlaka yedek gözlük bulundurmalarını öneriyoruz. Gece kullanımına uygun özel lensler bulunsa da bunlar yalnızca göz hekiminin uygun görmesi halinde kullanılmalıdır" diye konuştu.

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Havuz, deniz ve duş uyarısı

Kontakt lenslerin suyla temasının ağır enfeksiyonlara neden olabileceğini belirten Dr. Hamad, "Duşa girmeden ve yüzmeden önce lenslerimizi mutlaka çıkarmalıyız. Deniz, havuz ve musluk suyunda enfeksiyona yol açabilen bakteriler ve mantarlar bulunabilir. Bunlardan biri de Akantamoeba adı verilen mikroorganizmadır. Nadir görülmesine rağmen gelişen enfeksiyon çok ağır seyredebilir ve göz kaybına kadar ilerleyen ciddi sonuçlara yol açabilir" uyarısında bulundu.

"Önceki günden kalan solüsyonun üzerine yenisini eklemek doğru değildir"

Lens temizliğinde musluk suyu, şişe suyu veya serum fizyolojik kullanılmaması gerektiğini hatırlatan Hamad, "Lens kabında bir önceki günden kalan solüsyonun üzerine yenisini eklemek doğru değildir. Eski solüsyon tamamen dökülmeli ve her kullanımda taze solüsyon kullanılmalıdır. Lens kapları da düzenli temizlenmeli ve yaklaşık üç ayda bir değiştirilmelidir. Renkli lenslerde de hijyen ve değiştirme kuralları ihmal edilmemelidir" diye konuştu.

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Belirti varsa vakit kaybetmeden hekime başvurun

Gözde ağrı, kızarıklık, ışığa hassasiyet, bulanık görme, aşırı sulanma ve akıntı gibi şikayetlerin kornea enfeksiyonunun habercisi olabileceğine işaret eden Dr. Fathiyah Hamad, "Böyle bir durumda lensi hemen çıkarıp gözlüğe geçmeli, aynı gün gecikmeden göz hekimine başvurmalısınız. Hekiminize ulaşamıyorsanız acil servise gitmelisiniz. Yeni bir lens takıp şikayetin geçip geçmediğini denemek doğru değildir" dedi.

Hamad ayrıca doktor önerisi olmadan, özellikle kortizon içeren göz damlalarının bilinçsizce kullanılmaması gerektiğini vurguladı.