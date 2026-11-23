Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan H.S. (35), evde ağabeyi Musa S'yi (48) yerde hareketsiz yatarken bulduğunu söyledi.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Musa S'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Musa S'nin kardeşi H.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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