Adana'da doğuştan görme engelli 52 yaşındaki Anıl Doğan, karşılaştığı tüm güçlüklere rağmen üniversiteyi bitirerek öğretmen oldu. 2004 yılında Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nden mezun olan Doğan, 2010 yılında atanarak meslek hayatına başladı. Şimdilerde Seyhan Rehberlik Araştırma Merkezi'nde görev yapan Doğan, vatandaşların psikolojik sorunlarına destek oluyor.

Adana'da yaşayan Anıl Doğan, hayatı boyunca karşılaştığı zorluklara rağmen eğitim mücadelesinden vazgeçmedi. Doğuştan görme engelli dünyaya gelen Doğan, tüm imkansızlıklara rağmen eğitim hayatını sürdürerek 2004 yılında Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nü kazandı ve başarıyla tamamladı. 2010 yılında öğretmen olarak atanan Doğan, bugün Seyhan Rehberlik Araştırma Merkezi'nde görev yaparak vatandaşların psikolojik sorunlarına çözüm bulmalarına yardımcı oluyor.

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"Geçmişte çok sorunlar yaşadım, umutsuzluklarım oldu"

Anne ve babasının akraba olduğunu ifade eden Doğan, doktorların görme engelinin akraba evliliğinden kaynaklandığını söylediklerini belirtti. Çocukluk yıllarında tedavi amacıyla Ankara'ya götürüldüğünü ve ameliyat geçirdiğini anlatan Doğan, buna rağmen görme kabiliyetini kazanamadığını söyledi. Doğan, "Annem ve babam haladayı çocukları, yani akraba evliliği yapmışlar. Geçmişte çok sorunlar yaşadım, umutsuzluklarım oldu ama sonrasında bunun çözüm olmadığına karar verdim" dedi.

"Çalıştım ve üniversiteyi kazandım, öğretmen oldum"

Eğitim hayatında da çeşitli zorluklarla karşılaştığını dile getiren Doğan, özellikle geçmişte görme engellilerin kitaplara ve eğitim materyallerine ulaşmasının bugünkü kadar kolay olmadığını vurguladı.

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Tüm zorluklara rağmen mücadele ettiğini belirten Doğan, "Şu andaki gibi kitaplara rahat ulaşabilme sistemlerimiz yoktu. Çalıştım ve üniversiteyi kazandım, öğretmen oldum. Umarım daha başarılı bir eğitim ortamımız olur" diye konuştu.

"Engelli vatandaşlar sonuna kadar mücadele etsin"

Kendisi gibi engelli bireylere de tavsiyelerde bulunan Doğan, hayattan kopmamaları ve sosyal etkinliklere katılmaları gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim gibi engelli vatandaşlar da sonuna kadar mücadele etsinler. Etkinliklere katılsınlar ve hiçbir zaman yılmasınlar."