Öte yandan, banka hesaplarını suçta kullandıranlara aylık yaklaşık 70 bin lira sabit ödeme yapan şüphelilerin, işlem başına prim verdiği de belirlendi.

Zanlıların banka hesaplarını inceleyen ekipler, yaklaşık 3 milyar 100 milyon lira para hareketliliği saptadı.

Ekipler, 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, zanlıların kentte ofis kurduğunu ve suç gelirlerini farklı banka hesapları üzerinden kripto varlığa dönüştürdüğünü tespit etti.

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