İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan M.K'nin (36) merkez Yüreğir ilçesindeki bir ikamette saklandığını belirledi.

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