Adana'da internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatarak 3 milyar 100 milyon liralık para hareketliliği gerçekleştirdiği belirlenen şebeke polis ekiplerinin 6 aylık takibi sonucu çökertildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından satın alınan paneller ile internet sitelerinde yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şebekedeki 11 kişinin kimlikleri deşifre edildi.

MASAK incelemelerinde şüphelilerin banka hesaplarında 3 milyar 100 milyon TL'lik para hareketliliği tespit edildi. Şebeke üyelerinin paraları çok sayıda banka hesabına transfer ettikten sonra kripto varlığına dönüştürerek yurt dışına çıkardığı anlaşıldı.

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Şebekeye yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli de yakalandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale ele konuldu.

Banka hesaplarını kullandıran şüphelilerin ise aylık 70 bin TL aldığı ve işlem başına prim ödendiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.