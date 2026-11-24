Başkan Atlı'dan öğretmenlere vefa ziyareti
Adana'nın Kozan ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Atlı, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte okulları ziyaret ederek öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Eğitimcilerle bir araya gelen Başkan Atlı, öğretmenlere hediye ve ikramlarda bulundu.
Adana’nın Kozan ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Atlı, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte okulları ziyaret ederek öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Eğitimcilerle bir araya gelen Başkan Atlı, öğretmenlere hediye ve ikramlarda bulundu.
İlçenin farklı noktalarındaki okulları ziyaret eden Atlı, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı büyük bir özveri, sabır ve sevgiyle yetiştiren öğretmenlerimiz, yarınlarımızın mimarlarıdır. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum" dedi.
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