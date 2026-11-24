Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 24.11.2026 - 11:16 Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Saimbeyli Caddesi'nde Z.A. idaresindeki 01 AFU 602 plakalı otomobil ile Y.B'nin kullandığı 01 ANR 675 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Y.B. yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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