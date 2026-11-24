Çukurova Belediye Başkan Vekili Sıtkı Keskin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eğitim kurumlarını ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutladı.

Çukurova Belediye Başkan Vekili Sıtkı Keskin, Öğretmenler Günü kapsamında Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinliğin ardından Şehit Muhammet Ali Demir Ortaokulu’nu ziyaret eden Keskin, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğretmenlere emek ve özverilerinden dolayı teşekkür eden Keskin, günün anısına hediyeler takdim etti.

Öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını, aynı zamanda geleceği şekillendirmek ve nesiller yetiştirmek anlamına geldiğini belirten Keskin, öğretmenlerin toplumun gelişmesindeki en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti. Bir çocuğun hayatına dokunarak ona yol gösteren öğretmenlerin büyük bir sorumluluk üstlendiğini kaydeden Keskin, öğretmenlerin emek ve fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu dile getirdi.