Adana'da 13 katlı apartmanın bahçesinde bulunan yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarının bir kısmı çökerken, duvarın kalan bölümünün de yıkılma tehlikesi oluşturması apartman sakinlerini endişelendiriyor.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 13 katlı apartmanın bitişiğinde devam eden inşaat çalışmaları sırasında, apartmanın bahçesinde bulunan yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarının bir kısmı çöktü. Duvarın önünden geçen ve inşaat nedeniyle trafiğe kapatılan yolun toprakla doldurulduğu, zamanla bu toprağın apartmanın otopark ve dinlenme alanına doğru kaydığı görülürken, çöken duvarın taşları ise apartman bahçesine devrildi.

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İnşaat çalışmalarıyla birlikte etkili olan yağışların toprağın kaymasına neden olduğunu öne süren apartman sakinleri, duvarın altındaki toprağın çekilmesiyle temelinin büyük ölçüde desteksiz kaldığını ifade ederek, yaşanabilecek bir tehlikeye karşı önlem alınması için Sarıçam Belediyesine çağrıda bulundu.

"Yaşam alanımız yığıntı haline geldi"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan apartman sakinlerinden Murat Tonga, 25 yıllık birikimiyle daire aldığını söyleyerek, "Yaklaşık 10 aydır süren inşaat çalışmaları dolayısıyla burada bulunan istinat duvarı çöktü. Bu çöküntü bize ciddi bir mağduriyet oluşturdu. Binamızın bahçesinde bulunan, çocuklarımızın ve yaşlılarımızın oturduğu alan bu hale geldi. Sarıçam Belediyesine defalarca başvurduk fakat hiçbir çözüm üretilmedi. Yaşam alanımız maalesef bir yığıntı haline geldi. Burada benim çocuklarım ve yaşlılar var. Burası otopark alanı, aynı zamanda dinlenme alanı, aynı zamanda da çocuklar için bir oyun alanı. Uyuyacağımız zaman ürpertiyle uyuyoruz, çünkü taş düşmesinden ve binamızın duvarına zarar vermesinden korkuyoruz. Yan inşaata da kendi müteahhitlerimize de 'Bir ortak masa kuralım, oturalım' dedik. Oturuyoruz, konuşuyoruz, bir çözüm bulunmuyor. Biz çözüm istiyoruz" dedi.

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"Evimizde artık huzursuz bir şekilde yaşamaya başladık"

Evren Cankur ise 10 ay önce apartmanın bahçesinde bulunan istinat duvarının yıkıldığını ifade ederek, "10 aydır biz belediyeye gittik, Sarıçam Belediyesi 6 ay boyunca burayı açacaklarını söyleyerek oyaladı. Burada bulunan istinat duvarı her an birinin üzerine yıkılabilir. Her an altında birinin çocuğu kalabilir, burada herkesin kedisi, köpeği var, bir canlı ölebilir. Taşlar düşüyor, toza toprağa alıştık, herhangi bir çözüm yok. Sarıçam Belediyesine acil bir şekilde sesleniyorum; burada can güvenliğimiz yok. Evimizde artık huzursuz bir şekilde yaşamaya başladık" şeklinde konuştu.