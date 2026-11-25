Bir oda dolusu sentetik ecza, poşet dolusu silah ele geçirildi Adana'da narkotik operasyonunda 239 bin 218 sentetik ecza hap, 2 ruhsatsız silah, av tüfeği ve 2 kilo 344 gram bonzai yapılabilecek ham madde ele geçilirken 5 kişi tutuklandı
Adana'da 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda bir oda dolusu 239 bin sentetik ecza ve bir poşet dolusu ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana'da 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda bir oda dolusu 239 bin sentetik ecza ve bir poşet dolusu ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.O.K, U.K., M.Ç., Y.Ç. ve A.T.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Tespitler doğrultusunda söz konusu şüphelilere şafak vakti operasyon düzenledi. 5 şüpheli de operasyonda yakalandı.
Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 239 bin 218 sentetik ecza, 23,44 gram bonzai ham maddesi, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve mermiler ele geçirildi. Ele geçirilen bonzai ham maddesinden ise 2 kilo 344 gram bonzai yapıldığı belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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