Aladağ Kaymakam Vekili Osman Türk göreve başladı
Adana'da Aladağ Kaymakam Vekili Osman Türk görevine başladı.
Giriş: 25.11.2026 - 10:43 Güncelleme:
Adana'da Aladağ Kaymakam Vekili Osman Türk görevine başladı.
İçişleri Bakanlığınca Aladağ'a atanan Türk, ilçeye geldi.
Kurum amirleri ve personel tarafından karşılanan Türk, yürütülen kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı.
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