Adana'da silahlı saldırı nedeniyle hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi
Adana'da uğradığı silahlı saldırının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 16 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Adana'da uğradığı silahlı saldırının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 16 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Musaoğlu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki Küçükoba Mezarlığı'na götürüldü.
Cenaze namazına çocuğun babası Ercüment (47) ve annesi Nursel Musaoğlu (45) ile yakınları katıldı.
Gözyaşı döken anne Musaoğlu, "Ciğerim yandı. Oğlum küçücüktü, daha gençti, dünyaya doyamadı." diye ağıt yaktı.
Namazın ardından çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Dağlıoğlu Mahallesi'nde 19 Ekim'de babasının iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Nurmuhammed Musaoğlu, tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'nde 36 gün sonra hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin gözaltına alınan A.E. (17) tutuklanmıştı.
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