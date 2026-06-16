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        Adana'da kamyonet ve minibüsün çarptığı çocuk öldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kamyonet ve minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 18:34 Güncelleme:
        Adana'da kamyonet ve minibüsün çarptığı çocuk öldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kamyonet ve minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Güney Kuşak Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Halil Süveyli'ye (4), A.A. (27) yönetimindeki kamyonet çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuğun üzerinden aynı şeritte ilerleyen H.Y. (56) idaresindeki minibüs de geçti.

        Çevrede bulunan vatandaşların uyarısı üzerine kamyonet sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçarken minibüs sürücüsü, ağır yaralanan çocuğu Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, A.A'yı yakaladı.

        Hastanede tedavi altına alınan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Çocuğun cenazesi, işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Hastanede bulunan minibüs sürücüsü H.Y. de gözaltına alındı.

        Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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