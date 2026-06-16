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        Adana'da bir kişiyi tüfekle öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Adana'da bir kişiyi tüfekle öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde 7 Şubat 2025'te Ayhan Moralı'nın (53) öldürülmesine ilişkin Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık Y.A. (63) ile müştekiler, tanıklar ve avukatlar katıldı.

        Y.A. savunmasında, Moralı ile aralarında husumet bulunduğunu iddia etti.

        Çalıştığı taksi durağına gelen Moralı'nın kendisini rahatsız ettiğini öne süren sanık, "Av tüfeğini alıp aramızdaki meseleyi konuşmak için yanına gittim. Bana küfredip üzerime yürüdü. Onu korkutmak amacıyla ateş ettim. Kesinlikle hedef gözetmedim ve öldürme kastım yoktu. Olay sonrası polise teslim oldum." dedi.

        Tanık olarak dinlenen T.E. de sanıkla aynı durakta taksicilik yaptığını belirterek, "Dışarı çıktığımda Ayhan Moralı yerde yatar vaziyetteydi, Y.A'nın elinde tüfek vardı. Polis ve sağlık ekibini çağırdık. Olaydan önce durağın önüne gelen maktul, zaman zaman Y.A'yı tahrik ediyordu." ifadelerini kullandı.

        Moralı'nın ailesi ise sanığın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Y.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        Moralı'yı av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Y.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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