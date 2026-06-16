ÇÜ Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları konser verecek

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı, kuruluşundan bu yana ilk kez öğretim elemanlarını ortak bir konser projesinde bir araya getirecek.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Sahnede Bu Kez Biz Varız" konseri 18 Haziran'da ÇÜ Devlet Konservatuvarı Şenay Kurt Eker Salonu'nda gerçekleştirilecek.



Konserde, konservatuvarın farklı sanat dallarında görev yapan akademisyen sanatçılar sahne alacak. Programda piyano, keman, viyola, viyolonsel, fagot, trompet ve şan alanlarından eserler seslendirilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Konservatuvar Müdürü Prof. Ülviyye Akbaş, konserin kurum tarihinde bir ilk olduğunu belirterek, etkinliğin konservatuvarın sanatsal birikimini ve ortak üretim kültürünü yansıtacağını ifade etti.



Konserin halka açık ve ücretsiz olarak izlenebileceği bildirildi.



