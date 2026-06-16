Adana'da "TÜBİTAK Bilim Fuarı Festivali" açıldı

Adana'da ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı projelerin sergilendiği "TÜBİTAK Bilim Fuarı Festivali"nin açılışı yapıldı.



Çukurova Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, 17 okuldan 200 öğrencinin 100 projesi sergilendi.



Festivalin açılışını yapan Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Kavak projeleri inceledi, öğrencilerden bilgi aldı.



Proje Koordinatörü Lokman Kara, AA muhabirine, festivalde TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan çalışmaların tanıtıldığını söyledi.



Fuar ve festivallerle çocukları araştırmaya yönlendirdiklerini belirten Kara, "Gençlerimiz burada bilimsel araştırma yöntemlerinin ve akademik çalışmaların provasını gerçekleştiriyorlar." dedi.



Festival, yarına kadar ziyarete açık olacak.

