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        Adana'da "TÜBİTAK Bilim Fuarı Festivali" açıldı

        Adana'da ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı projelerin sergilendiği "TÜBİTAK Bilim Fuarı Festivali"nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Adana'da "TÜBİTAK Bilim Fuarı Festivali" açıldı

        Adana'da ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı projelerin sergilendiği "TÜBİTAK Bilim Fuarı Festivali"nin açılışı yapıldı.

        Çukurova Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, 17 okuldan 200 öğrencinin 100 projesi sergilendi.

        Festivalin açılışını yapan Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Kavak projeleri inceledi, öğrencilerden bilgi aldı.

        Proje Koordinatörü Lokman Kara, AA muhabirine, festivalde TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan çalışmaların tanıtıldığını söyledi.

        Fuar ve festivallerle çocukları araştırmaya yönlendirdiklerini belirten Kara, "Gençlerimiz burada bilimsel araştırma yöntemlerinin ve akademik çalışmaların provasını gerçekleştiriyorlar." dedi.

        Festival, yarına kadar ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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