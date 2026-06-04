Adana'da kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Zeytinbeli Mahallesi'nde Yusuf Talum (82) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı.



İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları kontrollerde Talum'un yaşamını yitirdiği belirlendi.



