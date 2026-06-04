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        Adana'da şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Adana'da şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Ekrem D. (65) yönetimindeki 01 Y 3521 plakalı motosiklet, Oruçlu Mahallesi Taşkesiği mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Ekrem D. ve torunu A. (4) sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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