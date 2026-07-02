Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da kamyonun çarptığı jandarma trafik aracındaki bir personel yaralandı

        Adana'da kamyonun çarptığı jandarma trafik aracındaki bir personel yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonun çarptığı jandarma trafik aracındaki bir personel yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Adana'da kamyonun çarptığı jandarma trafik aracındaki bir personel yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonun çarptığı jandarma trafik aracındaki bir personel yaralandı.

        Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, Kozan-İmamoğlu kara yolunda seyir halindeki jandarma trafik aracına arkadan çarptı.

        Yolda savrulan araçtaki bir jandarma yaralandı.

        Yaralanan jandarma personeli, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor
        Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor
        "Her ihtimali değerlendireceğiz"
        "Her ihtimali değerlendireceğiz"
        Rusya'dan Kiev'e saldırı
        Rusya'dan Kiev'e saldırı
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Yerde yatan baba ile oğlu! Aynı silahla öldürüldüler!
        Yerde yatan baba ile oğlu! Aynı silahla öldürüldüler!
        Balkondan atıldığı iddia edilen Aylin'in eşi hakkında iddianame!
        Balkondan atıldığı iddia edilen Aylin'in eşi hakkında iddianame!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti
        Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti
        Memur ve emekli zammı netleşiyor
        Memur ve emekli zammı netleşiyor
        "Marşımı istemediler"
        "Marşımı istemediler"
        Teknede yoga yaptı
        Teknede yoga yaptı

        Benzer Haberler

        Sıcaktan bunalan Adanalılar, 800 rakımdaki cam seyir terasına akın etti
        Sıcaktan bunalan Adanalılar, 800 rakımdaki cam seyir terasına akın etti
        Adana'da internet üzerinden uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12,5 yıl hapis
        Adana'da internet üzerinden uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12,5 yıl hapis
        ADASO'da TEYDEB destekleri masaya yatırıldı
        ADASO'da TEYDEB destekleri masaya yatırıldı
        Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan telefon, camiden merdiven çaldı
        Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan telefon, camiden merdiven çaldı
        Adana'da cami, restoran, araç ve inşaattan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
        Adana'da cami, restoran, araç ve inşaattan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
        Adanalı milli karateci gözünü olimpiyatlara dikti Adanalı milli sporcu olim...
        Adanalı milli karateci gözünü olimpiyatlara dikti Adanalı milli sporcu olim...