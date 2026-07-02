Adana'da kamyonun çarptığı jandarma trafik aracındaki bir personel yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonun çarptığı jandarma trafik aracındaki bir personel yaralandı. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, Kozan-İmamoğlu kara yolunda seyir halindeki jandarma trafik aracına arkadan çarptı. Yolda savrulan araçtaki bir jandarma yaralandı. Yaralanan jandarma personeli, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.