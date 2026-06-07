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        Adana'da kardeşler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 22:07 Güncelleme:
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        Adana'da kardeşler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Yenidoğan Mahallesi'nde iki kardeş Ercan Palaz (49) ile ağabeyi Muhammet Palaz (55) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan Palaz'ın tabancayla ağabeyine ateş ettiği, Muhammet Palaz'ın da kardeşini bıçakladığı iddia edildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan Palaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan Muhammet Palaz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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