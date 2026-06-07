Adana'da nehre giren genç boğuldu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde serinlemek için nehre giren genç boğuldu. Suriye uyruklu Yusuf Kasım (17), arkadaşlarıyla Seyhan Nehri kıyısına gitti. Serinlemek için nehre giren Kasım'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri arama çalışması başlattı. Ekiplerin nehirden çıkardığı Kasım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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