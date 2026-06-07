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        Adana'da büyükbaş çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Pozantı ilçesinde büyükbaş çiftliğinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 15:03 Güncelleme:
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        Adana'da büyükbaş çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Pozantı ilçesinde büyükbaş çiftliğinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kurtuluş Mahallesi'ndeki çiftlikte saman balyalarının depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Hasar oluşan çiftlikte soğutma çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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