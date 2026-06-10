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        Adana'da kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni bulundu

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kayıp olarak aranan kadının cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 10:41 Güncelleme:
        Adana'da kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni bulundu

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kayıp olarak aranan kadının cansız bedenine ulaşıldı.

        Alihocalı Mahallesi'ndeki evinden 7 Haziran'da ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ebru Küçükgöde'nin (54) bulunması için jandarma ekiplerinin araştırması sürdü.

        Ekipler, Küçükgöde'nin cesedini evinin yakınlarında buldu.

        Kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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