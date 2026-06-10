Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon markete girdi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun girdiği marketteki işletmeci yaralandı. Havutlu Mahallesi Karataş Caddesi'nde plastik kasa yüklü 33 AOL 302 plakalı kamyon, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp markete girdi. Kazada iş yeri sahibi Ekrem Bayram yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.