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        Adana'da kontrolden çıkan otomobilin iş yerinin duvarına çarpması güvenlik kamerasında

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin bir iş yerinin duvarına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Adana'da kontrolden çıkan otomobilin iş yerinin duvarına çarpması güvenlik kamerasında

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin bir iş yerinin duvarına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Gültepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı.

        Sürücünün hafif yaralandığı kazayı iş yerinin önünde oturan bir kadın da yara almadan atlattı.

        Kontrolden çıkan otomobilin iş yerinin duvarına çarpması ve iş yerinin önünde oturan kadının aracın kendisine doğru geldiğini fark ederek paniklemesi​​​​​​​ iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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