Adana'da LÖSEV tarafından "Gençlik Buluşması" düzenlendi

Adana'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından "Gençlik Buluşması" organize edildi.

Farklı illerde gördükleri tedavi sayesinde kanseri atlatan gençler, LÖSEV'in bir otelde düzenlediği etkinlikte bir araya geldi.

LÖSEV Adana İl Koordinatörü Betül Özgüven, programdaki konuşmasında, anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Gençlerin iyileştikten sonra vakıfla bağlarını koparmamış olmasının kendileri için kıymetli olduğunu dile getiren Özgüven, şöyle konuştu:

"Sizler şu anda hastanedeki kardeşlerinizi, arkadaşlarınızı ziyaret ediyor, onlara umut oluyorsunuz. 'Bak ben iyileştim, liseyi bitirdim, üniversiteyi bitirdim, iş hayatına başladım' diyorsunuz. Sonrasında onların anne ve babalarına umut oluyorsunuz. 'Benim çocuğum da iyileşecek' umudu o kadar kıymetli bir şey ki. Sizin yaptığınız işler çok önemli."

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Programda LÖSEV Gençlik Kollarının çalışmaları ile vakfın gönüllülük hizmetlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.