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        Adana'da minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Adana'da minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Başak Mahallesi Girne Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Kay'a (56), Derviş K. yönetimindeki 61 EU 043 plakalı minibüs çarptı.


        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kay'ın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Minibüs sürücüsü Derviş K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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