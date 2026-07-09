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        Adana'da minibüsüyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yaya geçidinde minibüsüyle çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Adana'da minibüsüyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yaya geçidinde minibüsüyle çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.


        Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda 7 Temmuz'da minibüsüyle yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Elsun'a (22) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet L'nin (45) Bağlar Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.

        Yapılan muayenesinde 2,63 promil alkollü olduğu belirlenen Mehmet L, sağlık kontrolü için getirildiği Adana Adli Tıp Birimi'nde gazetecilere, kazanın ardından kaçmadığını ve alkollü olmadığını iddia etti.

        Daha sonra adliyeye sevk edilen Mehmet L, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan Mehmet L'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "alkollü araç kullanmak" ve "kaza yerini terk etmek" maddelerinden 100 bin lira ceza kesildi.

        - Olay

        Mehmet L. idaresindeki 01 M 0568 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, 7 Temmuz'da Bülent Angın Bulvarı'nda yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Elsun'a çarpmış, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elsun, müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Kaçan sürücü daha sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Sürücünün araçla Elsun'a çarptıktan sonra durmayarak kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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