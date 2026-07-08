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        Adana'da hükümlüler bisikletle Seyhan Nehri kıyısında tur attı

        Adana'da hükümlüler, düzenlenen etkinlikte bisikletle Seyhan Nehri kıyısında tur attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 17:27 Güncelleme:
        Adana'da hükümlüler bisikletle Seyhan Nehri kıyısında tur attı

        Adana'da hükümlüler, düzenlenen etkinlikte bisikletle Seyhan Nehri kıyısında tur attı.

        Adana Rehberlik ve Rehabilitasyon Açık Ceza İnfaz Kurumunca, bağımlılıkla ilgili tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden hükümlülere yönelik etkinlik düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında Seyhan Nehri'nin merkez Yüreğir ilçesi kıyısındaki Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'na götürülen hükümlülere Çukurova Üniversitesinin tahsis ettiği bisikletler dağıtıldı.

        Hükümlüler, kurum personelenin gözetiminde bisikletlerle yaklaşık 10 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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