Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosiklet koltuğunun altına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık T.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın 11 Mayıs 2025'te Mithatpaşa Mahallesi'nde motosiklet koltuğunun altına gizlediği 12 gram sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.



T.A'nın cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulunduğu ifade eden savcı, benzer suçlardan sabıkası olan sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi.



Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden T.A, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

