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        Ani kalp durmalarına karşı üretilen yerli cihaz Adana'da hizmete sunuldu

        Adana'da insan yoğunluğunun bulunduğu 4 noktaya yerleştirilen yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı, ani kalp durmasında tıbbi personel vakaya müdahale edinceye kadar geçen sürede kullanılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Ani kalp durmalarına karşı üretilen yerli cihaz Adana'da hizmete sunuldu

        Adana'da insan yoğunluğunun bulunduğu 4 noktaya yerleştirilen yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı, ani kalp durmasında tıbbi personel vakaya müdahale edinceye kadar geçen sürede kullanılacak.

        Sağlık Bakanlığı ile ASELSAN işbirliğinde Türk mühendisler tarafından yerli imkanlarla geliştirilen OED cihazları, İl Sağlık Müdürlüğünce Atatürk Parkı, İnönü Parkı, Turgut Özal Bulvarı ve Kurtuluş Caddesi'nde hizmete sunuldu.

        Ani kalp durması vakalarında kritik öneme sahip ilk dakikalarda kullanılmak üzere tasarlanan cihazlar, vatandaşların sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar hızlı müdahalede bulunabilmesini amaçlıyor.

        Hastanın kalp ritmini analiz ederek gerektiğinde elektroşok uygulanmasını sağlayan OED cihazları, kullanıcıyı sesli ve görsel komutlarla adım adım yönlendiriyor. Bu sayede ilk yardım eğitimi bulunmayan vatandaşlar da cihazın talimatlarını takip ederek güvenli şekilde ilk müdahaleyi gerçekleştirebiliyor.

        İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, AA muhabirine, acil sağlık hizmetlerinde zamanın önemli olduğunu söyledi.

        Cihazın kullanıcıyı sesli ve görsel komutlarla yönlendirdiğini belirten Nacar, "Cihaz müdahale sırasında ciddi bir süre kazandırırken eş zamanlı olarak 112 ekibimiz de olay yerine ulaştığı için vatandaşın kalbinin durmasıyla sağlık ekiplerinin müdahalesi arasındaki süreyi en aza indiriyor. Temel ilk yardım bilinci olan her vatandaşımızın kullanabileceği bir cihaz." dedi.

        Nacar, cihazın kalp ritmini analiz ederek kullanıcıyı yönlendirdiğini, hastaya ve müdahale eden kişiye zarar vermeyecek şekilde tasarlandığını dile getirdi.

        Cihazların ani kalp durmalarına bağlı can kayıplarının ve kalıcı hasarların azaltılmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Nacar, "Cihaz, özellikle ani kalp durmalarında hem yaşamın korunmasına hem de kalp durmasının oluşturduğu ileriye dönük, vücudun hayati organları, özellikle beyin hasarı ve diğer organ hasarlarının önüne geçmiş olacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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