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        Adana'da boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Adana'da boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

        100. Yıl Mahallesi'nde 2 Temmuz'da Gökhan E. (42), boşanma aşamasındaki eşi Çiğdem E'yi (37) evlerinde bıçakla yaraladı.

        Polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan Gökhan E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Çiğdem E'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Bu arada, Çiğdem E'nin boşanma aşamasındaki eşi Gökhan E. hakkında olaydan önce uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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