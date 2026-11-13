Adana'da misafir olduğu evin sahibini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan kavgada Burak Y, Dilyan Ö. tarafından bıçakla boğazından yaralanmıştı.

Bu arada, şüpheli Dilyan Ö'nün Burak Y'nin evinde misafir olarak bulunduğu ve aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.