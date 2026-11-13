Arkadaşlarının habersiz gitmesine sinirlenip, ev sahibini bıçaklamış

Dilvan Ö. ve beraberindeki arkadaşları, 10 Kasım gecesi Burak Y.’nin Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi’ndeki bir apartmanda evine giderek eğlendi. Sabah uyandığında arkadaşlarının haber vermeden evden ayrılmasına sinirlenen Dilvan Ö., Burak Y. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, saat 14.30 sıralarında Dilvan Ö., Burak Y.’yi boğazından bıçakla yaraladı. Kavga sesini duyan apartmandakilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Burak Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ADANA’da evde tartıştığı Burak Y.’yi (42) boğazından bıçakla yaraladıktan sonra kendisini eve kilitleyen, polisin kapıyı kırmasıyla gözaltına alınan Dilvan Ö. (25) tutuklandı. Dilvan Ö.’nün, birlikte eğlenmek için buluştuğu arkadaşlarının haber vermeden evden ayrılmasına sinirlenip, ev sahibi Burak Y.’yi yaraladığı ortaya çıktı.

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