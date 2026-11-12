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        Adana'da 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştıktan sonra refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 21:43 Güncelleme:
        Adana'da 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştıktan sonra refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Özdemir Sabancı Bulvarı'nda dün, plakaları öğrenilemeyen Resul O. idaresindeki otomobille Orhan K'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

        Otomobiller çarpışmanın ardından refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücüler ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Çağatay Y, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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