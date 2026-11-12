Adana'da 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştıktan sonra refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştıktan sonra refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Özdemir Sabancı Bulvarı'nda dün, plakaları öğrenilemeyen Resul O. idaresindeki otomobille Orhan K'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Otomobiller çarpışmanın ardından refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücüler ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Çağatay Y, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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