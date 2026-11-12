Kamyonetin çarptığı çocuk ve kadın yaralandı; kaza anı kamerada
ADANA'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kamyonetin çarptığı kadın ve çocuk yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada bebek arabalı bir kadının da son anda kurtulduğu görüldü.
ADANA'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kamyonetin çarptığı kadın ve çocuk yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada bebek arabalı bir kadının da son anda kurtulduğu görüldü.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Çukurova ilçesi Kasım Ener Caddesi'nde meydana geldi. Yaya yolundan karşıya geçmek isteyen kadın ve yanındaki çocuğa sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan kazada, bebek arabalı bir kadının da son anda kurtulduğu görüldü. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan kadın ve çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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