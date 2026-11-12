Yarışan iki otomobil kaza yapıp, refüjdeki ağaçlara çarptı; 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

ADANA’da caddede yarıştığı öne sürülen iki otomobil çarpıştıktan sonra savrulup, refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. 3 kişinin yaralandığı kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı’nda meydana geldi. Yarıştıkları öne sürülen Resul O. ile Orhan K. yönetimindeki iki otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken çarpıştı. Savrulan otomobiller, refüjdeki palmiye ağaçlarına çarparak durabildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüler ile otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan Çağatay Y.’yi sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.