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        Adana'da traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde traktöre çarpıp narenciye bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Adana'da traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde traktöre çarpıp narenciye bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        M.G yönetimindeki 01 Y 7277 plakalı otomobil, Kozan-Kadirli kara yolunun Mahmutlu Mahallesi yakınında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki narenciye bahçesine yuvarlandı.

        Yaralanan sürücü M.G, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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