Adana'da traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde traktöre çarpıp narenciye bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde traktöre çarpıp narenciye bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.G yönetimindeki 01 Y 7277 plakalı otomobil, Kozan-Kadirli kara yolunun Mahmutlu Mahallesi yakınında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki narenciye bahçesine yuvarlandı.
Yaralanan sürücü M.G, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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