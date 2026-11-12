Seyhan Belediyesi'nden miniklere sirk sürprizi

Seyhan Belediyesi, Fatih ve Gülbahçesi Eğitim Destek Merkezlerinde düzenlediği etkinliklerle çocukları sirk ekibiyle buluşturdu. Renkli gösteriler, eğlenceli oyunlar ve kahkaha dolu anlarla çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Seyhan Belediyesi, çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiği etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda Fatih ve Gülbahçesi Eğitim Destek Merkezlerinde düzenlenen sirk gösterileri, çocuklara eğlence dolu anlar yaşattı. Seyhan Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü ile Çocuk İşçiliğini İzleme ve Önleme Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde, Flying Seagulls sirk ekibi çocuklarla bir araya geldi. Fatih ve Gülbahçesi Eğitim Destek Merkezlerinde gerçekleştirilen programlarda çocuklar, renkli sirk gösterileri ve eğlenceli oyunlarla keyifli vakit geçirdi. İki ayrı merkezde düzenlenen etkinlikler, çocukların neşesi ve kahkahalarıyla renklendi.

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Seyhan Belediyesi, çocukların eğitim hayatlarını desteklemenin yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.