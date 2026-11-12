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        Seyhan Belediyesi'nden miniklere sirk sürprizi

        Seyhan Belediyesi, Fatih ve Gülbahçesi Eğitim Destek Merkezlerinde düzenlediği etkinliklerle çocukları sirk ekibiyle buluşturdu. Renkli gösteriler, eğlenceli oyunlar ve kahkaha dolu anlarla çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Seyhan Belediyesi'nden miniklere sirk sürprizi

        Seyhan Belediyesi, Fatih ve Gülbahçesi Eğitim Destek Merkezlerinde düzenlediği etkinliklerle çocukları sirk ekibiyle buluşturdu. Renkli gösteriler, eğlenceli oyunlar ve kahkaha dolu anlarla çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

        Seyhan Belediyesi, çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiği etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda Fatih ve Gülbahçesi Eğitim Destek Merkezlerinde düzenlenen sirk gösterileri, çocuklara eğlence dolu anlar yaşattı. Seyhan Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü ile Çocuk İşçiliğini İzleme ve Önleme Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde, Flying Seagulls sirk ekibi çocuklarla bir araya geldi. Fatih ve Gülbahçesi Eğitim Destek Merkezlerinde gerçekleştirilen programlarda çocuklar, renkli sirk gösterileri ve eğlenceli oyunlarla keyifli vakit geçirdi. İki ayrı merkezde düzenlenen etkinlikler, çocukların neşesi ve kahkahalarıyla renklendi.

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        Seyhan Belediyesi, çocukların eğitim hayatlarını desteklemenin yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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