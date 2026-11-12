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        Yüreğir'de asfalt hamlesi başladı: 107 mahallede asfaltsız yol kalmayacak

        Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, PTT Evleri Mahallesi'nde asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Yüreğir genelinde kapsamlı bir asfalt hamlesi başlattıklarını belirten Özünal, 107 mahallenin tamamında ihtiyaç duyulan yolların asfaltlanacağını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Yüreğir'de asfalt hamlesi başladı: 107 mahallede asfaltsız yol kalmayacak

        Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, PTT Evleri Mahallesi’nde asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Yüreğir genelinde kapsamlı bir asfalt hamlesi başlattıklarını belirten Özünal, 107 mahallenin tamamında ihtiyaç duyulan yolların asfaltlanacağını söyledi.

        Yüreğir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmaların ilk adresi PTT Evleri Mahallesi oldu. İlçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların yol konforunu artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar, belirlenen program doğrultusunda 107 mahallenin tamamında devam edecek.

        "Yüreğir’de asfaltsız yol kalmayacak"

        Asfalt çalışmalarını yerinde takip eden Başkan Vekili Tarık Özünal, Yüreğir’in tüm mahallelerinde ihtiyaçları karşılamaya yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

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        Özünal, şöyle konuştu:

        "Yüreğir’de asfalt hamlemizi başlattık. 107 mahallemizin tamamında ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Amacımız, hemşehrilerimizin daha konforlu ve güvenli yollarda ulaşım sağlaması. Ekiplerimiz sahada, biz de çalışmalarımızın takipçisiyiz. Yüreğir’de asfaltsız yol kalmayacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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