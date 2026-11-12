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        Kadın doktor ile hasta yakını hemşire arasındaki arbede kamerada

        ADANA'da kanser tedavisi gören babasının kaldığı odaya girmek isteyen erkek hemşire U.D.A. (35), enfeksiyon riski nedeniyle kendisinin dışarı çıkmasını isteyen kadın doktor A.K. ile tartıştı. Hastane koridorunda kısa süreli arbede yaşanırken taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Kadın doktor ile hasta yakını hemşire arasındaki arbede kamerada

        ADANA’da kanser tedavisi gören babasının kaldığı odaya girmek isteyen erkek hemşire U.D.A. (35), enfeksiyon riski nedeniyle kendisinin dışarı çıkmasını isteyen kadın doktor A.K. ile tartıştı. Hastane koridorunda kısa süreli arbede yaşanırken taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

        Olay, dün öğle saatlerinde Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Onkoloji Bölümü’nde meydana geldi. Hemşire formasıyla kanser tedavisi gören babasının bulunduğu odaya giren hemşire U.D.A., kendisini fark edip enfeksiyon riski nedeniyle dışarı çıkmasını isteyen doktor A.K. ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında A.K., yıllık izinde olduğu öğrenilen U.D.A’nın boynuna asılı olan kimlik kartına bakmak istedi. U.D.A., doktorun elini tutup kimliğine bakmasını engelledi. Hastanedeki güvenlik görevlilerin araya girmesiyle tartışma sonlandı. Doktor, 'Beyaz Kod' verirken U.D.A.’nın yanındaki kişi ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tartışmanın ardından taraflar darp raporu alarak, birbirlerinden şikayetçi oldu.

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        Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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