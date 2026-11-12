Eski eşinin yaraladığı Dilan: Güven içerisinde yaşamak istiyorum

ADANA'da, eski eşi biyolog Dilan Öztürk'ü (33), 2 çocuğunun gözü önünde tabancayla vurarak yaralayan Ali Kaplan’ın (34) yargılandığı davanın duruşması, eksik delillerin toplanması için ertelendi. Mahkeme sonrası açıklama yapan Dilan Öztürk, sanığın gereken cezayı almasını istediğini belirterek, "Hayatta kaldığım için korkmadan konuşabiliyorum ve konuşmaya devam edeceğim. Çocuklarımla birlikte huzur, sağlık ve güven içerisinde yaşamak istiyorum" dedi.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde oturan biyolog Dilan Öztürk, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü öne sürdüğü müteahhit Ali Kaplan'dan 2023’te boşandı. Boşanmanın ardından tehdit edildiğini belirten Öztürk, eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Tehditlerin sona ermesi üzerine kararı uzatmayan Öztürk, 26 Mart'ta çocukları A.K. (5) ve Ş.K.'yi (7) okula götürmek için evden çıktı. Sabah saatlerinde Öztürk'ü arayan Kaplan, çocuklarıyla görüşmek istediğini söyledi. Bir süre sonra apartmandan çocuklarıyla çıkan Öztürk'ün önünü kesen Kaplan, tabancayla ateş edip, eski eşini bacaklarından yaraladı. Ardından otomobilini Dilan Öztürk'ün üzerine sürdüğü iddia edilen Kaplan, çevredekilerin müdahalesi üzerine kaçtı. Çukurova Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim olan ve ifadesinde, "Çocuklarımın gözleri önünde kazayla oldu. Benim yaralama gibi bir düşüncem yoktu" diyen Ali Kaplan tutuklandı.

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28 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Ali Kaplan hakkında hazırlanan iddianameyle, Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, olay günü, çocuklarını okula götürmek için evinden çıkan Dilan Öztürk'ün karşılaştığı Kaplan tarafından tabancayla bacaklarından vurulduğu ve tehdit edildiği belirtildi. Kaplan hakkında 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' ve 'Silahla tehdit' suçundan 28 yıla kadar hapis cezası istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 2'nci duruşmada mahkeme heyeti, sanık Ali Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik delillerin toplanması ve tüm tanıkların dinlenebilmesi için duruşmayı, 26 Ocak 2027'ye erteledi.

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‘HAYATTA KALDIĞIM İÇİN KONUŞABİLİYORUM’

Mahkeme sonrası açıklama yapan Dilan Öztürk, "Ben hayatta kaldığım için korkmadan konuşabiliyorum ve konuşmaya devam edeceğim. Ben çocuklarımla birlikte huzur, sağlık ve güven içerisinde yaşamak istiyorum. Bu süreçte tutukluluk hali devam edecek, bu zaten olması gereken. Avukatları, sanığın tutuksuz yargılanmasını isteyerek, bir daha böyle bir olaya karışırsa en üst mahkemeden yargılanması talebinde bulundu. Kişinin maddi kazançları bir kadının can sağlığından ve 2 evladın annesiz kalmasından daha mı önemli? Çocuklarım da benimle birlikte kıyamet gibi bir ortamda büyüyordu. Ben çocuklarımla birlikte huzur, sağlık ve güven içerisinde yaşamak istiyorum. Mesleğim gereği birçok insana dokunduk. Çocuklarımla birlikte bu yolda ilerlemeye devam edeceğim. Gereken cezayı alması için sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

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‘SANIĞIN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ’

Öztürk’ün avukatı Şirin Şeyma Bulut, olayda kullanılan silahın hala bulunmadığını aktararak, "Karşı tarafın avukatları, sanığın serbest bırakılmasını ve yeniden suç işlemesi halinde tutuklanmasını talep etti. Ancak bir sonraki suçun cinayet olmasından endişe ediyoruz. Dilan'ın hayatta kalması, silahın tutukluk yapması sayesinde oldu. Sanık, üçüncü ve dördüncü kez ateş etmek istediğinde silahın çalışıp çalışmadığını test etti. Olayda kullanılan silah ise hala bulunamadı. Bu silahın başka suçlarda kullanılıp kullanılmadığını da bilmiyoruz. Sanık daha önce Dilan'ın evini basarak kendisini darbetti, ailesini ve çocuklarını tehdit etti. Yargılama sırasında bir tanığı da tehdit etti. Tek talebimiz, sanığın en üst hadden ve hiçbir indirim uygulanmadan cezalandırılması. Bizim için en önemli konu, Dilan'ın ve çocuklarının bundan sonraki hayatlarını güven içinde sürdürebilmesi. Müvekkilim hala arkasına bakmadan yürüyemiyor, işine ve evine giderken, avukatlarıyla görüşürken dahi tedirginlik yaşıyor. Sanık cezaevinden çıktığında Dilan'ın kapısına dayanmasından endişe ediyoruz. Mahkemeden beklentimiz adaletin sağlanması ve sanığın hak ettiği en ağır cezayı alması" ifadelerini kullandı.