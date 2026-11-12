Adana'da organ bağışına dikkati çekmek için fidan dikildi

Adana'da organ bağışı konusunda farkındalığı artırmak amacıyla hastane bahçesine fidan dikildi.

Adana Sağlık Müdürlüğü tarafından 5 Ocak Devlet Hastanesi'nde "Toprağa Değil, Hayata Kök Sal" sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, programda, binlerce hastanın organ beklediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hayatta kalabilmek, her yeni güne umutla uyanabilmek için şifa arayan binlerce insanımız organ nakli bekliyor. Sadece geçtiğimiz yıl ne yazık ki binlerce insanımızı organ nakli beklerken kaybettik. Bu tablo, sağlık yöneticileri ve hekimler olarak bizlerin omuzlarındaki sorumluluğu artıran acı bir gerçektir. İnsan hayatını kurtarmaktan, bir başka bedende yeniden yaşam bulmaktan daha büyük bir iyilik, daha mukaddes bir erdem olabilir mi? Bugün burada toprakla buluşturacağımız her fidan, organ bekleyen hastalarımız için yeşeren umutların simgesidir."

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Nacar, 18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkesin gönüllülük esasıyla organ bağışında bulunabileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar hastane bahçesine fidan dikti.