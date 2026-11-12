Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana Orman Okulunda öğrenciler doğayla buluştu

        Adana Orman Okulunda öğrenciler doğayla buluştu

        Adana'da düzenlenen orman okulu etkinliğinde öğrenciler doğayla iç içe eğitim alma deneyimi yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Adana Orman Okulunda öğrenciler doğayla buluştu

        Adana'da düzenlenen orman okulu etkinliğinde öğrenciler doğayla iç içe eğitim alma deneyimi yaşadı.

        Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Okul Dışı Öğrenme Ortamları Platformu kapsamında merkez Sarıçam ilçesindeki Adana Orman Okulunda etkinlik düzenlendi.

        Programda, 100 öğrenciye 6 istasyonda orman ekosistemi tanıtıldı, bitki türleri, yangınlara karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.

        Çeşitli doğa oyunlarının da oynandığı etkinlikte öğrenciler fidan dikti.

        Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, ormanların korunmasının gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Bu tür çalışmaların çocukların çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağladığını belirten Şahin, "Okullarımızdan gelen öğrencilerimizi bir oyun çerçevesinde doğayla buluştururken onlara yeşil vatan sevdasını bir oyun havası içerisinde öğretmek amaçlı olarak bu etkinliği yapıyoruz." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Leyla Ünsal da etkinliğin, öğrencilerin sınıf ortamının dışında da öğrenmelerine imkan sağladığını ifade etti.

        Orman okulunun önemli öğrenme alanlarından biri olduğunu vurgulayan Ünsal, şöyle konuştu:

        "Okul dışı öğrenme ortamları, Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüzün okulun dışında, hayatın her alanında çocukların öğrenme ortamını kesintisiz devam ettirmesi için yaptığı bir protokol. Bu çerçevede orman okulumuz da Adana'mızın okul dışı öğrenme platformlarından bir tanesi. Bugün burada amacımız, çocukların yaşayarak, hayatın içinde olarak okulun dışında eğitim ortamının içinde olmasını sağlamak."

        REKLAM

        Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de orman okulunda gerçekleştirilen çalışmaların doğa temelli bir eğitim modeli üzerine kurulduğunu belirterek, istasyonlar aracılığıyla gerçekleştirilen çalışmalarla çocuklarda doğa bilinci oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Halıya sarılı cesedin bağlantısı Beşiktaş saldırısına uzandı!
        Halıya sarılı cesedin bağlantısı Beşiktaş saldırısına uzandı!
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?

        Benzer Haberler

        Eski eşinin yaraladığı Dilan: Güven içerisinde yaşamak istiyorum
        Eski eşinin yaraladığı Dilan: Güven içerisinde yaşamak istiyorum
        Adana'da traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kadına şiddet davasında avukatlardan inanılmaz savunma Eski eşini çocukları...
        Kadına şiddet davasında avukatlardan inanılmaz savunma Eski eşini çocukları...
        Adana'da organ bağışına dikkati çekmek için fidan dikildi
        Adana'da organ bağışına dikkati çekmek için fidan dikildi
        Adana'da eski eşini tabancayla yaralayan sanığın yargılanması sürdü
        Adana'da eski eşini tabancayla yaralayan sanığın yargılanması sürdü
        Seyhan Belediyesi'nden miniklere sirk sürprizi
        Seyhan Belediyesi'nden miniklere sirk sürprizi