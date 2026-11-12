Basın açıklaması sırasında uçurdukları balon patladı: 4 yaralı

Adana'da mesleki sorunlara dikkat çekmek için toplanan İnşaat Mühendisleri Odası üyelerinin açıklamanın ardından uçurdukları helyum gazlı balon patladı. Olayda 4 kişi yaralandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Taşköprü'de meydana geldi. İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi, mesleki sorunlara ve çalışma şartlarına dikkat çekmek amacıyla Taşköprü'de basın açıklaması düzenledi. Açıklamanın ardından ekip, gökyüzüne balon bırakmak istedi. Bu sırada helyum gazlı balonun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken yüzünden yaralanan Osman Karakaya, "Balon uçurma etkinliği vardı. Balonların dibindeyken patlama oldu. Kafamda, elimde yara var. Şu anda bir şeyimiz yok" dedi.